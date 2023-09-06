Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;
с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;
с 15.20 4 сентября до выполнения работ 6 сентября – просп. Кольский, 224, 226, 228.
с 9.00 6 сентября до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 48, 52; ул. Планерная, 3;
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Домостроительная, 2 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 13, 15.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.