Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 23.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26;
9.00 - 23.00 - ул. Радищева, 8, 10-26, 28, 74/5, 78;
9.00 - 23.00 - ул. Рогозерская, 8, 10-15, 17;
9.00 - 23.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 42/20-45, 47, 49, 51;
9.00 - 23.00 - переулок Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16;
9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 15;
9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 4, 6.
От газоснабжения:
10.00 - 15.00 - ул. Новое Плато, 13, 14;
10.00 - 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 31, 33;
10.00 - 15.00 - переулок Терский, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.