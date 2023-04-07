Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Калинина, 16, 18; ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 29, 30, 31; ул. Гагарина, 47 корп. 1, 47 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.