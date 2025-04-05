Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

с 22.00 7 апреля — до 6.00 8 апреля - просп. Кольский, 102; пр. Молодёжный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13; ул. Зои Космодемьянской, 2, 2а, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 33, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17/3, 17/2, 17/1, 15/3, 15/2, 15/1, 23а; ул. Морская, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 54.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.