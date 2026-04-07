Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 37, 38, 39;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 12, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 17;

10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 8.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Набережная, 3, 7а, 15.

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 41/4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.