Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 37, 38, 39;
10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 12, 16;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 8.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Набережная, 3, 7а, 15.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 41/4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-
Последние комментарии
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)
