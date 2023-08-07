Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 августа.

Ремонт котельной:

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 7 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 144 дома;

с 7 августа до выполнения 9 августа – опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 26 домов;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов

с 9 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 2;

9.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 69/51.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 9;

12.00 – 15.00 - ул. Гончарова, 7;

14.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.