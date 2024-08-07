Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 августа.

Опрессовка теплосети:

с 5 августа до выполнения 7 августа – опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 19 домов;

с 5 августа до выполнения работ 7 августа – опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») - 67 домов.

Гидравлические испытания:

с 6 августа до выполнения работ 12 августа - гидравлические испытания котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 23/51, 25.

От горячего водоснабжения:

8.30 — 18.00 - просп. Кольский, 224, 226, 228, 230;

8.30 — 18.00 - ул. Капитана Копытова, 9, 13, 14, 15, 16;

0.00 — до выполнения работ, ул. Капитана Буркова, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а;

0.00 — до выполнения работ, ул. Карла Маркса, 23/51, 25, 25а;

0.00 — до выполнения работ, ул. Полярные Зори, 46а, 50, 52, 58, 60, 62.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.