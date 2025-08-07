Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Саши Ковалёва, 10а, 18;

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского 42, 44;

9.00 — 12.00 - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 30;

9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 161, 163.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.