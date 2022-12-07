Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 11.30 5 декабря до выполнения работ 7 декабря - ул. Подстаницкого, 20;

10.00 — 18.00 - ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 19.00 - ул. Зелёная, 45, 62, 64.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 21, 23/2, 27;

10.00 — 16.00 – просп. Кольский, 84.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - пр. Капитана Тарана, 20; ул. Капитана Буркова, 41, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.