Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 12.00 – до выполнения - ул. Олега Кошевого, 5.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11;
9.00 – 23.00 - ул. Привокзальная, 14, 16.
От водоснабжения:
13.00 – 17.00 - ул. Шабалина, 33.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 33;
10.00 – 13.00 – просп. Кирова, 20, 20а;
10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 29, 31;
10.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 7.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - просп. Героев-североморцев, 62;
12.00 – 16.00 - ул. Крупской, 50;
11.00 – 14.00 - ул. Ивана Сивко, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.