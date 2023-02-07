Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Зелёная, 37, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до 16.00 9 февраля - ул. Шабалина, 25, 27;
с 9.00 7 февраля до 17.00 9 февраля - ул. Шабалина, 29, 31.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до выполнения работ - ул. Приморская (р-н. Росляково), 21.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 – пр-д Капитана Тарана, 14; ул. Самойловой, 8;
10.00 — 14.00 - ул. Олега Кошевого, 3;
12.00 — 14.00 - ул. Самойловой, 9; ул. Софьи Перовской, 8;
14.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 8; ул. Самойловой, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.