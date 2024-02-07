Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2;
10.00 — 13.00 – просп. Ленина, 26, 29, 50.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Ольга
26.01.24 02:54
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