Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 февраля.
От электроснабжения:
10.00-13.00 - просп. Героев-североморцев, 29;
12.00-15.00 - просп. Героев-североморцев, 59.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00-17.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5;
9.00-17.00 - ул. Ломоносова, 16;
9.00-17.00 - пр. Лыжный, 14;
9.00-16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
9.00-16.00 - ул. Нахимова, 9, 11а.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 2, 6;
10.00-13.00 - ул. Туристов, 11а, 23а, 29а;
10.00-13.00 - ул. Загородная, 19;
10.00-15.00 - ул. Капитана Копытова, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.