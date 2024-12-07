Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 9 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 и 9 декабря.
7 декабря
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 31, 32; ул Горького, 2/12.
9 декабря
От горячего водоснабжения:
с 9.00 9 декабря до 17.00 13 декабря - ул. Гончарова, 5;
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 23.
От электроснабжения:
10.00 — 15.00 - пр. Северный, 16; ул. Карла Маркса, 59;
11.30 — 13.00 - ул. Лесная, 9, 25, 8, 10-17, 12, 29, 29а, 10а, 39.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.