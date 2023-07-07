Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июля.

Ремонт котельной:

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 82, 92.

От холодного водоснабжения:

09.00 — 23.00 – просп. Героев-североморцев, 33а, 35;

13.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 98;

14.00 — 17.00 - ул. Хлобыстова, 16 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 6.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1;

10.00 — 13.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 2;

12.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 89;

14.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 73.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.