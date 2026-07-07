Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июля 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 - район Росляково, ул. Зеленая, 4, 6, 7, 8, 10, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 7;
10.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 7а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.