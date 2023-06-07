Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 5 июня до выполнения 7 июня — опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 26 домов;

с 5 июня до выполнения 8 июня — опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 65 домов;

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения 9 июня — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 6 июня до 13.00 8 июня - ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.