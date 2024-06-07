Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июня.

Опрессовка теплосети:

по 7 июня - до выполнения — опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона — «Росляково Южное» — 8 домов;

с 0.00 до 23.59 7 июня - опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

по 10 июня - опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 10 по 13 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 11 по 14 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 19 домов;

с 11 по 17 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») — 845 домов;

с 17 по 20 июня - до выполнения — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 17 по 30 июня - до выполнения - плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 17 по 30 июня - до выполнения — плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 18 по 24 июня - до выполнения работ — плановый ремонт котельной «Восточная» — 721 дом.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 19.00 - просп. Кольский, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 77, 81, 83, 110/2,112, 112а, 1126, 112в, 114/1, 114/2, 114/3, 114, 114а, 116, 118,120, 126, 126б, 128, 130, 132;

9.00 — 19.00 - ул. Кооперативная, 4, 46, 4в, 6, 6/1, 14,32.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 2а, 3;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 3;

10.00 — 14.00 - ул. Спортивная, 7/6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.