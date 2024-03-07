Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00-16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 31 корп. 1, 31 корп. 3;
9.00-16.00 - ул. Полины Осипенко, 2;
9.00-16.00 - ул. Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 14, 15, 16;
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 4, 6, 8;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 14/3, 16/9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.