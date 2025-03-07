Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 марта.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 4, 4/1, 6, 10, 10а, 12 корп. 2, 13, 13а, 16, 18, 18/5, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 36, 38;

10.00 — 23.00 - Восточно-объездная дорога, 214.

От электроснабжения:

0.00 — 06.00 - ул. Карла Маркса, 3, 4;

0.00 — 06.00 - ул. Челюскинцев, 1;

0.00 — 06.00 - просп. Ленина, 88.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 4, 6, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 14/3, 16/9;

10.00 — 15.00 - ул. Радищева, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.