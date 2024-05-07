Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21;

9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 25;

15.00 — 20.00 - ул. Папанина, 3, 3/1;

15.00 — 20.00 - пр. Северный, 1, 3.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 43, 45, 47, 47а;

9.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/4, 51, 53.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 12/2, 10/2, 10/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.