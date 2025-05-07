Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 мая.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 40/3;
11.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 46а;
11.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 69.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Фестивальная, 9;
12.00 — 23.00 - ул. Фестивальная, 6, 9, 12, 20 - 24;
12.00 — 23.00 - ул. Пригородная, 17а, 43;
9.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 69, 71, 73, 75;
9.00 — 16.00 - ул. Крупской, 16, 18, 20 - 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 12/2,14/1, 14/2, 16/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.