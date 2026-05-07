Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
14.30 — 16.00 - ул. Успенского, 4;
14.30 — 16.00 - пер. Казарменный, 2;
14.30 — 16.00 - ул. Садовая, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/2, 49/4, 53.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Солнечная (частный сектор).
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Ушакова, 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 11, 13;
9.00 — 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 31/1, 31/2;
9.00 — 16.00 - ул. Полины Осипенко, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а;
9.00 — 16.00 - ул. Сафонова, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 14
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.