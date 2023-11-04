Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 11, 5, 7, 9.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Саши Ковалева, 14;

9.00 – 12.00 - ул. Челюскинцев, 18/20; ул. Челюскинцев, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.