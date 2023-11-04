Мурманская область. Арктика (16+)04.11.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 11, 5, 7, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Саши Ковалева, 14;
9.00 – 12.00 - ул. Челюскинцев, 18/20; ул. Челюскинцев, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
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Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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