Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 ноября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 —12.00 - снижение параметров - ул. Полярные Зори, 41/4; ул. Трудовые резервы, 9, 11, 11а; ул. Академика Книповича, 42, 44; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 —19.00 - просп. Кольский, 49а, 49в, 51б, 51,51/1, 51/2, 51/3, 51/7, 51/8, 51в, 53, 53/1, 53/3, 53д, 55; пр. Автопарковый, 1, 2, 2/2, 2/3, 2/6, 6, 7 (+ПГ), 8, 10, 12, 16, 20.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 41/3, 41/4, 42; просп. Героев-североморцев, 49; ул. Александра Невского, 97/60; ул. Алексея Хлобыстова, 14/2;
10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.