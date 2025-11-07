Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Куйбышева, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 42/10, 44/9;
9.00 — 15.00 - пр. Рылеева, 6;
9.00 — 20.00 - ул. Крупской, 16, 18, 20, 22, 24;
9.00 — 20.00 - ул. Героев Рыбачьего, 69, 71, 73, 75.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Сосновый,10;
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 7;
10.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 25;
10.00 — 15.00 - пр. Михаила Бабикова, 14.
От электроснабжения:
9.00 − 17.00 - ул. Боровая, 2, 30а, 31, 50, 43а, 58, 41, 21, 49, 38, 38а, 40а;
9.00 − 17.00 - ул. Малая Ручьевая, 22, 20;
9.00 − 7.00 - ул. Большая Ручьевая, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.