Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 22, 24.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 62, 66/19;

9.00 — 15.00 - ул. Гончарова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 77, 93;

9.00 — 16.00 - ул. Фрунзе, 25.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 2;

9.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

