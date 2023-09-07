Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;
с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;
с 15.20 4 сентября до выполнения работ 8 сентября – просп. Кольский, 224, 226, 228;
с 11.00 5 сентября до выполнения работ - ул. Пушкинская, 8а;
с 18.50 5 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Полярные Зори, 41 корп. 2;
с 9.00 6 сентября до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 35 корп. 3, 48, 52; ул. Планерная, 3;
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 24.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Чехова, 4, 6; ул. Радищева, 58.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 39, 41, 43.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Тарана, 15, 16; пр-д Михаила Бабикова, 5, 6а, 7, 8, 10, 12, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.