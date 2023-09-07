Программа проведения фестиваля спорта «Гольфстрим» 9 сентябряИнвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, будет увеличена компенсация на расходы по оплате электроэнергии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 14.00 30 августа до выполнения работ – просп. Кирова, 26;

с 16.15 30 августа до выполнения работ – просп. Ленина, 71, 73; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;

с 15.20 4 сентября до выполнения работ 8 сентября – просп. Кольский, 224, 226, 228;

с 11.00 5 сентября до выполнения работ - ул. Пушкинская, 8а;

с 18.50 5 сентября до выполнения работ 7 сентября - ул. Полярные Зори, 41 корп. 2;

с 9.00 6 сентября до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 35 корп. 3, 48, 52; ул. Планерная, 3;

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 24.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Чехова, 4, 6; ул. Радищева, 58.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 39, 41, 43.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Тарана, 15, 16; пр-д Михаила Бабикова, 5, 6а, 7, 8, 10, 12, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Крепче за баранку держись, шофёр»: мошенники придумали новую схему обмана российских автомобилистов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)+32,3%: Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку электроэнергии в августе-PRO ЖКХ (18+)Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, будет увеличена компенсация на расходы по оплате электроэнергии-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика