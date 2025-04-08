Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 апреля.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 8, 9;

9.00 — 15.00 - пер. Дальний, 7, 9, 12, 14, 16;

9.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42/20, 45, 47, 49, 51;

9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 8, 10, 26, 28, 74/5, 76, 78;

9.00 — 15.00 - ул. Рогозерская, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17;

9.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 17, 22, 24, 24а, 25, 26, 26/1.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 13.30, ул. Бочкова, 25.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. 6й Комсомольской Батареи, 45.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Фадеев Ручей, 36.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а, 49;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 2/47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.