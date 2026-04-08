Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 апреля 2026 года.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 31, 33;

10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 29;

12.00 — 15.00 - ул. Воровского, 17;

12.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 51;

13.00 — 16.00 - пр. Капитана Тарана, 18;

13.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 33.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 91, 95, 97/60;

9.00 — 15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 34, 37, 38, 39;

10.00 — 15.00 - ул. Папанина, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.