Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 августа.

Ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 7 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 144 дома;

с 7 августа до выполнения 9 августа – опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 26 домов;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов

с 9 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 32, 34;

9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 10.

От горячего и холодного водоснабжения:

13.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 1;

15.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2;

17.00 – 19.00 - ул. Миронова, 1;

17.30 – 19.30 - ул. Аскольдовцев, 18.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 26; ул. Карла Маркса, 23/51.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Миронова, 12;

10.00 – 13.00 - ул. Миронова, 6;

14.00 – 17.00 - ул. Миронова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.