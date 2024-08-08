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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 августа.

Опрессовка теплосети:

с 8 августа до выполнения работ 9 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной ТЦ «Росляково Южное» — 12 домов.

Гидравлические испытания:

с 6 августа до выполнения работ 12 августа - гидравлические испытания котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5;

10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 12, 12б.

От электроснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Академика Книповича, 35/1;

11.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 33/1;

13.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 37;

9.30 — 10.30 - ул. Привокзальная, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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