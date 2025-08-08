Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Генерала Щербакова, 7, 7а, 9, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 20, 24;

10.00 — 15.00 - ул. Шевченко, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.