Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 декабря.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Героев Рыбачьего, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Шабалина, 4;

10.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 11а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 30, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.