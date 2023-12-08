Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.30 — 11.30 - ул. Печенгская, 26;
9.30 — 11.30 - ул. Фрунзе, 7, 11;
9.30 — 11.30 - ул. Халтурина, 1, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Аскольдовцев, 36, 38/28.
От водоснабжения:
13.00 — 17.00 - ул. Шабалина, 33.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 34;
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 88, 92, 98;
10.00 — 16.00 - ул. Подстаницкого, 6.
От электроснабжения:
14.00 — 17.00 - ул. Володарского, 3;
11.00 — 14.00 - ул. Нахимова, 11а;
10.00 — 12.00 - ул. Нахимова, 17;
12.00 — 16.00 - ул. Сафонова, 21;
14.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.