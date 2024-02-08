Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 февраля.
От горячего водоснабжения и бойлера:
9.00 — до выполнения - просп. Кольский, 202.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
10.00 — 18.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 72;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 23, 25;
10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3;
10.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 18.
От электроснабжения
10.00 — 16.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;
10.00 — 16.00 - ул. Фурманова, 7, 9, 11, 15;
10.00 — 16.00 - ул. Чапаева, 10, 10а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.