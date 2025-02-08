Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 и 10 февраля.

8 февраля

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 206;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 2, 3.

10 февраля

От горячего водоснабжения:

9.00 —16.00 - просп. Героев-североморцев, 58.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.