Безопасный выбор квартиры в Подольске через агентствоГосжилстройнадзор помог вернуть жителям Мурманской области более миллиона рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  8 и 10 июля.

Ремонт котельной:

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

8 июля

с 10.00 8 июля до выполнения работ - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 20-21, 23.

с 11.40 26 июня до выполнения работ 11 июля - ул. Олега Кошевого, 5;

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 11 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп.  Кольский, 162.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6.

От газоснабжения:

8 июля

9.00 — 16.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 3.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 12;

12.00 — 15.00 - ул. Инженерная, 5;

14.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30«Русский в космосе». Научно-популярная программа (12+)13:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда: итоги полугодия-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 88 копеек-PRO Энергетику (18+)+15%: Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика