Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 и 10 ноября.
От газоснабжения:
8 ноября
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2, 9 корп. 2;
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 1;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 84.
10 ноября
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Беринга 26, 28;
9.00 — 12.00 - пр. Ледокольный, 11.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Октябрьская, 12, 14, 16;
12.00 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего 3, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.