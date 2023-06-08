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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 5 июня до выполнения 8 июня — опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 65 домов;

с 6 июня до выполнения 13 июня — опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения работ — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 8 июня до выполнения 9 июня — опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 6 июня до 13.00 8 июня - ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10.

с 9.00 5 июня до выполнения работ 9 июня - пер. Охотничий, 4;

с 9.30 7 июня до выполнения работ 8 июня - ул. Ивченко, 6;

с 10.00 7 июня до 17.00 9 июня - ул. Нахимова, 30.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 32, 36.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Книповича, 3/6, 5; ул. Шмидта, 19; пер. Русанова, 10.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 15.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 5;

10.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 23/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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