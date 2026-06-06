Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 июня 2026 года.
От электроснабжения:
8.30 — 17.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
8.30 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 13, 14, 24;
8.30 — 17.00 - ул. Новосельская, 18а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, ГПТУ №16.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Шмидта, 33а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.