Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44;

9.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 5, 15а.

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 20, 16 корп. 2, 18;

9.00 — 13.00 - просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92, 102;

9.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 21/10.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 14, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 11, 15;

9.00 — 17.00 - ул. Пархоменко, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.