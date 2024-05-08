Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44;
9.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 5, 15а.
От газоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 20, 16 корп. 2, 18;
9.00 — 13.00 - просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92, 102;
9.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 21/10.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 14, 12;
9.00 — 17.00 - ул. Фурманова, 11, 15;
9.00 — 17.00 - ул. Пархоменко, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.