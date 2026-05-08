Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта 17, 19/15;
9.00 — 23.00 - ул. Карла Маркса, 7, 7а, 9, 14;
9.00 — 23.00 - ул. Софьи Перовской, 16а, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92, 102;
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 51.
От электроснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Георгия Седова, 20.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 3
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.