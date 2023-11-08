Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - пр-д Речной, 3, 5, 7, 9;

9.00 – 17.00 - ул. Папанина, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Успенского, 11; ул. Садовая, 9;

9.30 – 23.30 - ул. Радищева, 12, 14, 14 корп. 1, 18, 20, 22, 10;

9.00 – 17.00 - ул. Шмидта, 31/1; ул. Дзержинского, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 91, 95; просп. Героев-североморцев, 62;

10.00 – 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а.

От электроснабжения:

13.00 – 16.00 - ул. Бондарная, 13, 28, 32, 34, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.