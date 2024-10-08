Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 октября.
От холодного водоснабжения:
10.00-14.00 - ул. Самойловой, 8, 10;
10.00-14.00 - ул. Шмидта, 41/9, 43;
10.00-14.00 - ул. Капитана Егорова, 5;
9.00 8 октября до 17.00 10 октября - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23.
От теплоснабжения:
9.00-17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского 46 корп. 1, 46 корп. 2, 48 корп. 1, 50;
9.00-17.00 - ул. Александрова, 40.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Полярные Зори, 25, корпус 1, 27 корп. 2, 31 корп.1;
10.00-13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 5, 7, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.