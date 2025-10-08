У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картМурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140а, 140б, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152;

9.00 — 17.00 - ул. Беринга, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

9.00 — 17.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Марата, 14, 16;

9.00 — 13.00 - ул. Декабристов, 11а, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 17/1, 17/2, 19;

10.00 — 15.00 - ул. Володарского, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Утром курс доллара США повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»