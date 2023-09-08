Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 15.20 4 сентября до выполнения работ 8 сентября – просп. Кольский, 224, 226, 228;
с 11.00 5 сентября до выполнения работ - ул. Пушкинская, 8а;
с 9.00 6 сентября до выполнения работ 8 сентября - ул. Академика Книповича, 35 корп. 3;
с 23.00 7 сентября до 6.00 8 сентября – просп. Кольский, 178; ул. Баумана, 28, 32, 34; ул. Бондарная, 7а; ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 22, 24, 26, 26а, 34;
8.30 — 11.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;
09.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;
10.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 5;
13.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 20;
15.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 39, 41, 43.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 4, 41, 45;
9.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 38.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.