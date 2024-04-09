Мурманская область. Арктика (16+)09.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 апреля.
От газоснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Капитана Копытова, 34, 38, 39, 37;
10.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 2/47;
10.00 — 17.00 - ул. Юрия Гагарина, 1а, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
егор
06.04.24 22:23
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Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Василиса
02.04.24 11:36
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