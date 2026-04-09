Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 апреля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 10.00 - ул. Сполохи, 4, 4а;

10.00 — 11.00 - просп. Кирова, 23, 23/2;

9.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3а, 3б.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Фролова, 13;

10.00 — 13.00 - ул. Старостина, 37;

12.00 — 15.00 - ул. Гвардейская, 12/3;

12.00 — 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 18;

13.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 15;

13.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 9.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1, 3;

9.30 — до выполнения работ - просп. Ленина, 5, 5а, 9;

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 40, 42, 44/1;

10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 23;

10.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.