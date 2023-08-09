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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 августа.

Ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 7 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 144 дома;

с 7 августа до выполнения 9 августа – опрессовка теплосети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 26 домов;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов

с 9 августа до выполнения 10 августа – опрессовка теплосети ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 10.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 30 корп. 1, 30 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 2; ул. Чапаева, 10-10а; ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8; ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 4, 11, 12, 14;

10.00 – 16.00 - пр-д Связи, 13.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 30-32; ул. Чумбарова-Лучинского, 5.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Александрова, 14;

12.00 – 15.00 - ул. Аскольдовцев, 22;

14.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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